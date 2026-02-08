iPhone Air 2 | Apple punta al 2026 con componenti esistenti e fotocamera migliorata per affrontare la crisi dei chip

Apple si prepara a rilanciare l’iPhone Air 2 nel 2026. La casa di Cupertino ha deciso di puntare su componenti già disponibili sul mercato e ha migliorato la fotocamera, cercando di superare la crisi dei chip che sta rallentando il settore. Dopo il flop del primo modello, Apple non si arrende e lavora a un nuovo lancio, con l’obiettivo di rendere il telefono più accessibile senza rinunciare alla qualità.

Il tentativo di Apple di lanciare un iPhone più accessibile ha subito una battuta d'arresto, con il primo modello, l'iPhone Air, che non ha riscosso il successo sperato. Ora, l'azienda di Cupertino punta a un rilancio nel 2026 con un iPhone Air 2 che, sorprendentemente, ricorrerà all'utilizzo di componenti già esistenti provenienti dalla prima generazione, una mossa dettata da una combinazione di fattori economici e dalle attuali dinamiche del mercato. La decisione, emersa da un recente report, rivela una strategia aziendale che privilegia la gestione delle risorse e il contenimento dei costi di fronte a una crisi globale delle memorie che sta influenzando l'intera industria tecnologica.

