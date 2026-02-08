Matteo Paolillo ed Ester Pantano portano sul grande schermo una storia di passione e desiderio. La regista Valentina De Amicis mette in scena un film che esplora i legami umani in un mondo sempre più dominato dalla tecnologia e dalla fretta. La pellicola mette in luce la fragilità delle relazioni e il sogno negato della genitorialità, senza troppi fronzoli. La recitazione dei protagonisti rende bene l’intensità delle emozioni, facendo riflettere su cosa significa davvero essere vicini a qualcuno.

La nostra recensione di Io+te, diretto da Valentina De Amicis: un inno alla passione e alla fragilità dei legami nell’era della velocità digitale. Nel panorama cinematografico contemporaneo che indaga le relazioni umane, Io+te si presenta come un’opera che esplora le complessità dell’innamoramento tra due mondi apparentemente inconciliabili: la pellicola, diretta da Valentina De Amicis e distribuita da Genesis, mette in scena l’incontro tra Mia ( Ester Pantano ), una ginecologa indipendente di trentasei anni abituata alla rapidità dei consumi emotivi di Tinder, e Leo ( Matteo Paolillo ), un giovane barman di ventisei anni che vive fuori dai radar dei social media. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Io+te, recensione: Matteo Paolillo ed Ester Pantano nella passione amorosa contro il sogno negato della genitorialità

Approfondimenti su Io+te

#IO+TE-PORTA-DI-ROMA || Questa sera all’Uci Cinema di Porta di Roma si tiene la prima del film ‘Io+Te’.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Io+te

Argomenti discussi: Io+Te, la recensione del film con Matteo Paolillo ed Ester Pantano; IO+TE - MYmovies; Io + Te: l’equazione perfetta tra amore analogico e fragilità moderna; Ester Pantano e Io + Te: il corpo, il desiderio e libertà di scegliere.

Io+Te, la recensione del film con Matteo Paolillo ed Ester PantanoDal 5 febbraio, e con un certo anticipo sul San Valentino in avvicinamento, arriva al cinema la storia d'amore tra il Matteo Paolillo di Mare Fuori e la ... ciakmagazine.it

Quando esce Io + te? La storia d’amore nel nuovo film con Matteo PaolilloIo + te è il nuovo film con Matteo Paolillo già uscito al cinema il 5 febbraio 2026: scopri dove è stato girato, la trama completa e il cast. tag24.it

Matteo Paolillo, la dieta per interpretare Gigi D'Alessio e l'amore: chi è la fidanzata facebook

#ultimo e #jacqueline luna di giacomo in crisi per #matteo paolillo Lui smentisce tutto: «Non c'è niente di vero» x.com