Una donna è morta ieri, un giorno dopo essere stata investita mentre attraversava la strada a Corporeno. Venerdì sera, l’ha colpita un’auto e, dopo essere stata soccorsa e trasportata in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore di Bologna, non ce l’ha fatta. La sua famiglia ora si stringe attorno al dolore.

Non ce l’ha fatta la signora che venerdì sera è stata elitrasportata all’ Ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni, dopo essere stata ‘toccata’ da un’auto a Corporeno, mentre attraversava la strada, attorno alle 20. Angela Guidi, 76 anni di Cento, è morta nella mattina di ieri dopo una notte durante la quale ha lottato per la vita, arrivata in codice rosso di massima gravità all’ospedale bolognese. E venerdi sera è stato soccorso anche il marito, colpito da un malore appena vista la donna a terra. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la donna aveva l’auto parcheggiata nel piazzale dall’altra parte della pizzeria Palladio, attardata a raggiungere marito e altre persone che erano già dentro la pizzeria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Investita a Corporeno, muore il giorno dopo

