Inutile piangerci addosso torneremo a gioire

Questa mattina, i tifosi del calcio si sono ritrovati a commentare le parole di un allenatore che ha preso posizione dopo una sconfitta. Ha detto chiaramente che non serve piangersi addosso, perché bisogna tornare a gioire. La frase suona come un invito a reagire, anche se il dolore per le delusioni resta. I sostenitori sperano che questa sia la volta buona per ripartire, ma il momento resta difficile.

Nel calcio come nella vita, quando si aspetta qualcosa con tanta speranza e poi non arriva, fa doppiamente male. Per un Modena che non vince in casa da tre mesi, una sconfitta interna che brucia non poco ed evidentemente anche a mister Sottil. Un Modena, si dice in sala stampa, che forse ha perso un po' di mordente. "Rispetto i pareri di tutti, ma secondo me il Modena oggi ha giocato un ottimo primo tempo, con furore agonistico e pressing. Non abbiamo trovato il gol, questo sì, ma abbiamo avuto più di una situazione interessante dentro l'area. La ripresa è stata più equilibrata: abbiamo preso un eurogol da Brunori, e nell'occasione ci voleva un po' più di energia.

