La Giunta comunale di Napoli si schiera compatta a fianco del sindaco Gaetano Manfredi, colpito da intimidazioni durante una manifestazione a Bagnoli. In un breve comunicato, i membri hanno espresso solidarietà e condannato gli attacchi, che sono stati accolti con preoccupazione da tutta la città.

Tempo di lettura: 5 minuti La Giunta del Comune di Napoli esprime “pieno sostegno al Sindaco Gaetano Manfredi dopo gli attacchi e le intimidazioni ricevute durante la manifestazione svoltasi a Bagnoli”. Il confronto, si ricorda, “rappresenta un principio cardine della dinamica democratica – il sindaco non vi si è mai sottratto e continuerà a non farlo nell’interesse della comunità – ma la critica non può mai sfociare in atti violenti”. Il rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Matteo Lorito in una nota sottolinea che: “Le scritte comparse a Bagnoli contro il Sindaco Manfredi sono inaccettabili e istigatrici di atti violenti indegni di una convivenza civile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Intimidazioni al sindaco Manfredi, solidarietà unanime

Approfondimenti su Manfredi Gaetano

Questa mattina a Napoli, il segretario del Pd, Elly Schlein, ha espresso la sua solidarietà al sindaco Gaetano Manfredi.

#America’s-Cup || La leader del Pd, Elly Schlein, esprime solidarietà al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dopo le minacce ricevute.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Manfredi Gaetano

Argomenti discussi: A BAGNOLI LE SCRITTE CONTRO IL SINDACO DI NAPOLI GAETANO MANFREDI: LA SOLIDARIETA’ DELLA POLITICA; Napoli, in migliaia a Bagnoli contro America's Cup. Scritta contro Manfredi: Lui nella colmata; Corteo a Bagnoli: Scritte offensive contro il sindaco Manfredi. La solidarietà di Fico; Nella colmata mettiamoci Manfredi: a Bagnoli scritta contro il sindaco. Solidarietà di Schlein e Conte.

Nella colmata mettiamoci Manfredi, attacco intimidatorio al sindaco di NapoliUn messaggio dal contenuto violento e intimidatorio è comparso nelle ultime ore su un muro del quartiere Bagnoli, a Napoli. La scritta, che prende di mira direttamente il sindaco Gaetano Manfredi, ha ... ilfattovesuviano.it

Scritte minacciose contro il Sindaco di Napoli, solidarietà da Falcomatà: gravi e inaccettabiliEsprimo la mia più ferma e convinta solidarietà al sindaco di Napoli e presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, per le gravi e inaccettabili scritte minacciose comparse nelle scorse ore sui muri di Na ... strettoweb.com

Tutta la mia solidarietà e vicinanza al collega sindaco @GaeManfredi per le offese e le intimidazioni ricevute. L’odio e la violenza non possono e non devono mai trovare spazio nella dialettica politica. A Gaetano va il mio sostegno personale e istituzionale: av x.com

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, racconta la sua esperienza tra civismo, intimidazioni e lotta all’abusivismo: «In un partito non avrei avuto la stessa libertà, troppi compromessi. Aree interne e costiere devono dialogare. Bene Fico, ma ora la Re facebook