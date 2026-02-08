Interdetto a Marsala il tratto compreso che va dal Circolo Canottieri a Capo Boeo

Da oggi a Marsala l’accesso al tratto di lungomare tra il Circolo Canottieri e Capo Boeo è chiuso. Le autorità hanno deciso di bloccare il passaggio per il rischio di crollo di un costone roccioso che minaccia la sicurezza dei passanti. La zona resterà interdetta fino a nuovo ordine.

L’accesso a un tratto significativo della costa marsalese è stato interdetto a partire da oggi, 8 febbraio 2026, a causa del rischio di cedimento di un costone roccioso situato lungo il Lungomare. La chiusura, che interessa l’area compresa tra il Circolo Canottieri e Capo Boeo, è stata disposta dal Comune in seguito alla segnalazione di una cittadina locale, dimostrando ancora una volta come l’attenzione e il senso civico dei singoli possano contribuire alla sicurezza pubblica. L’allerta è scattata immediatamente, attivando la Protezione Civile e portando a un sopralluogo urgente da parte di tecnici specializzati, i quali hanno confermato la fondatezza delle preoccupazioni: la situazione presenta un reale pericolo di cedimento del costone, minacciando potenzialmente l’incolumità di chi si trovasse nelle vicinanze.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

