Inter senza pietà il Sassuolo travolto 5-0

L’Inter continua la sua corsa vincente in Serie A. Questa volta, i nerazzurri hanno travolto il Sassuolo con un rotondo 5-0, dimostrando grande solidità e concretezza. Bisseck, Thuram, Lautaro, Akanji e Luis Henrique trovano la rete e portano i milanesi a conquistare la quinta vittoria di fila, allargando il vantaggio sul Milan, che ha una partita in meno. I neroazzurri sembrano invincibili in questa fase, lasciando pochi spazi alla squadra di casa.

AGI - Non accenna ad arrestarsi il periodo magico dell'Inter che, sul campo del Sassuolo, domina e si impone 5-0 grazie alle reti di Bisseck, Thuram, Lautaro, Akanji e Luis Henrique, centrando così la quinta vittoria consecutiva in Serie A e portandosi a +8 sul Milan (una partita in meno per i cugini). Dopo due successi di fila, invece, si interrompe la striscia vincente della formazione di Grosso. Chivu torna a schierare in campionato dal 1' la coppia Lautaro-Thuram a distanza di un mese dall'ultima volta, ma sono i padroni di casa a partire meglio con un paio di incursioni in area che portano il tecnico nerazzurro a predicare attenzione ai suoi.

