Inter ricoperta d’oro 140 milioni in arrivo | squadra rifatta con due cessioni

L’Inter si prepara a ricevere circa 140 milioni di euro grazie alle cessioni fatte durante questa sessione di mercato. La squadra ha venduto alcuni giocatori chiave e ora può investire in nuovi acquisti o rinforzare l’organico. La dirigenza sta già lavorando per pianificare il futuro e sfruttare al massimo questa liquidità.

Come mai nessuno parla del calendario dell'Inter? In arrivo 75 milioni dalle cessioni estive e Gasperini… Il calendario dell'Inter spesso passa in secondo piano, nonostante le importanti cessioni estive che promettono ricavi superiori ai 75 milioni. Napoli, altre due cessioni in arrivo Il Napoli si sta preparando a perfezionare due ulteriori cessioni, continuando a operare con attenzione alle restrizioni del "saldo zero". Inter, Tapiro d'oro a Inzaghi: Rimango...perché voglio prendere il sestoSimone Inzaghi In auto è stato fermato da Valerio Staffelli di Striscia la notizia per la consegna del Tapiro d'Oro dopo il testa a testa Scudetto tra Inter e Napoli durato fino all'ultima giornata. Narrazione o realtà L'Inter è stata strumentalizzata o è stata artefice degli stereotipi e pregiudizi della quale è stata ricoperta Mourinho ha invertito il paradigma di brand o lo ha consolidato nella vittoria. Inter, coperta corta a centrocampo: quando tornano Barella e Calhanoglu.

