Inter Oppini tuona | Sul vantaggio si sono dimenticati di verificare la posizione di Thuram in sospetto fuorigioco immagini sparite per…

L’Inter ha battuto il Sassuolo per 5-0, ma la partita è finita sotto accusa sui social. Oppini ha puntato il dito contro le immagini sparite che, secondo lui, avrebbero mostrato un possibile fuorigioco di Thuram sul gol di Bisseck. La polemica è scoppiata subito dopo la partita, con molti che si chiedono se l’arbitro abbia verificato correttamente la posizione dell’attaccante nerazzurro.

Nel match domenicale delle ore 18, l'Inter ha vinto sul campo del Sassuolo con il risultato di 5-0, ma sui social ci sono state polemiche per come è arrivato il corner da cui è nato il primo gol dei nerazzurri siglato da Bisseck, per un possibile fuorigioco di Thuram. A riguardo l'opinionista e tifoso juventini,

