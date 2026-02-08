Inter manita al Sassuolo Nerazzurri padroni della Serie A

La squadra di Inzaghi ha asfaltato il Sassuolo con un punteggio netto e senza appello. I nerazzurri hanno preso il controllo della partita fin dai primi minuti e hanno chiuso con un risultato che fa morale e classifica. Ora l’Inter guarda avanti con fiducia.

Il campionato di Serie A continua a regalare emozioni forti e colpi di scena inaspettati, ma la ventiquattresima giornata ha sancito un dominio nerazzurro difficile da ignorare. In un match che sulla carta poteva nascondere insidie tattiche, l’Inter ha travolto il Sassuolo con una prestazione corale di altissimo livello, chiudendo la pratica con un sonante 5-0. La manita rifilata ai neroverdi non rappresenta solo un successo numerico, ma invia un segnale di forza brutale a tutte le dirette inseguitrici. La squadra guidata da Cristian Chivu ha dimostrato una maturità tattica invidiabile, gestendo i ritmi di gioco dal primo all’ultimo minuto senza mai concedere spazio alle ripartenze avversarie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Inter, manita al Sassuolo. Nerazzurri padroni della Serie A Approfondimenti su Inter Manita Ultimissime Inter LIVE: i nerazzurri volano ai quarti di Coppa Italia dopo la manita rifilata al Venezia Manita Inter a Reggio Emilia: Bisseck e Lautaro trascinano Chivu, Sassuolo schiantato 0-5 L’Inter vola a Reggio Emilia e conquista una vittoria schiacciante contro il Sassuolo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Inter Manita Argomenti discussi: Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39; SERIE A ENILIVE - DESIGNAZIONI 24a GIORNATA: CHIFFI PER SASSUOLO – INTER. JUVENTUS – LAZIO NELLE MANI DI GUIDA; Per l'Inter è già estate: Marotta ha gettato le basi per il difensore del futuro, parla l'ad del Sassuolo; Roma, Robinio Vaz ko: lesione al polpaccio. Sassuolo-Inter, il risultato in diretta LIVED?u001c?W?;?u0011k??Qu0014C???vIe????fS????pZb:?aR hZcZ???u0002L??}u0018??4? (u0002$g',???Osp?W?u0013&xHu0011f???u0007u0014??7?bA??u0016?u0014???u0017+*d?u0015?44 ;???PJ????m??f?c2?=f??a?u0004?u000 ... sport.sky.it Sassuolo-Inter 0-5, le pagelle: fa tutto Dimarco con tre assist (8,5), Bisseck maestoso (7). Lautaro da record supera Boninsegna (7,5)La sfida, a Reggio Emilia, tra Sassuolo e Inter si è risolta con la vittoria della squadra di Chivu per 5-0. In rete, nella prima frazione di gioco, Bisseck e Thuram. Poi, nella ripresa, ... leggo.it L'Inter contro i fantasmi Champions: a Dortmund due ricordi della manita Psg... facebook L'Inter è nelle mani di Perisic: tocca a lui in queste ore provare a convincere il PSV (che finora ha fatto muro) ad aprire alla cessione. @calciomercatoit @interliveit x.com

