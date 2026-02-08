Inter Chivu svela questo prima del Sassuolo | La rosa è coinvolta al 100% Lautaro ha una fame e una voglia incredibile

Cristian Chivu si presenta convinto prima della partita contro il Sassuolo. L’allenatore dell’Inter dice che la rosa è al completo e coinvolta al 100%. Parla anche di Lautaro Martinez, che ha una voglia e una fame incredibili di vincere. La squadra si prepara a scendere in campo con determinazione, sperando di portare a casa i tre punti.

