Nei prossimi mesi, l’Inter investirà circa 140 milioni di euro per rinforzare la squadra. La società ha in mente due colpi di mercato mirati, cercando di mantenere alta la competitività. La strategia punta a sfruttare eventuali uscite per rafforzare il roster senza gonfiare troppo il budget. La dirigenza lavora per fare scelte oculate, puntando a una campagna estiva efficace e concreta.

In chiave mercato estivo, l’Inter punta a consolidare la competitività sfruttando eventuali uscite mirate e una gestione oculata delle risorse. L’obiettivo è mantenere un profilo ad alto livello, sia in campionato sia nelle competizioni europee, contando su una potenziale disponibilità finanziaria che potrebbe raggiungere i 140 milioni di euro da reinvestire. Un’ipotesi avanzata riguarda una possibile cessione di Alessandro Bastoni verso il Barcellona per una cifra intorno agli 80 milioni di euro. La prospettiva sarebbe motivata dalla volontà di intraprendere una nuova esperienza internazionale e di completare una fase di transizione difensiva che richiede investimenti mirati. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Inter : 140 milioni per rifondare la squadra con due colpi di mercato

L’Inter si prepara a ricevere circa 140 milioni di euro grazie alle cessioni fatte durante questa sessione di mercato.

L’Inter ha concluso il mercato con alcune operazioni mirate e rinforzi strategici.

TUTTO VERO! In 13 giorni l’INTER può piazzare il TRIPLO Colpo di mercato così

Argomenti discussi: Bilancio Inter, debiti finanziari ridotti. E Oaktree dice sì ad investimento di 100 mln per…; Inter, rifiutata l'offerta della Lazio per Frattesi. Torna in corsa il Nottingham Forest; Dietro i conti della Serie A: stipendi, debiti e plusvalenze, le tabelle con le cifre squadra per squadra; Lazio, nuovo tentativo per Frattesi: offerta da 30 milioni, l’Inter continua a fare muro.

Inter ricoperta d’oro, 140 milioni in arrivo: squadra rifatta con due cessioniL’Inter in vista del prossimo mercato estivo potrebbe ritrovarsi veramente con un sacco di soldi fra le mani. L’Inter continua a essere molto concentrata sulle partite da disputare ed eventualmente da ... calcionews24.com

Gds – Inter, bilancio boom: da -245 a +35 in 4 anni! Ridotti debiti, da Oaktree sì a…L’Inter ha chiuso al 30 giugno 2025 il primo bilancio in utile della sua storia: +35,4 milioni: ecco tutti i dettagli ... msn.com

Di Marzio - L'Inter aveva un'offerta da 30 milioni del Bournemouth per Luis Henrique. Il venderlo o meno dipendeva dal sostituto, ma alla fine il brasiliano è rimasto in nerazzurro. facebook

L' #Inter aveva un'offerta da 30 milioni del #Bournemouth per #LuisHenrique. Il venderlo o meno dipendeva dal sostituto, ma alla fine il brasiliano è rimasto in nerazzurro. @DiMarzio x.com