Sempre più persone si confrontano con chatbot e intelligenza artificiale, spesso senza rendersi conto di quanto queste interazioni possano influenzare le emozioni. Le notizie parlano di un’“epidemia” tra i giovani, ma pochi si chiedono quali effetti abbia tutto questo sulla loro emotività. La tecnologia avanza rapidamente, e con essa cambiano anche i modi in cui ci relazioniamo, lasciando sul tavolo domande importanti su cosa significa essere umani in un mondo dominato dall’AI.

Le testate giornalistiche parlano dell’avvicinamento all’ intelligenza artificiale come una “pandemia” che colpisce soprattutto i giovani. È perennemente posto sotto i riflettori il problema legato all’emotività delle interazioni e alle possibili conseguenze. Eppure, è solo allarmismo o vi è un fondo di verità? Come accade per temi recenti e strettamente personali, è difficile scovare la verità assoluta, semplicemente perché non esiste. L’uso dell’IA e dei chatbot sta diventando sempre più frequente, è giusto quindi comprendere cosa anima quest’attaccamento e perché l’utilizzo spasmodico potrebbe generare difficoltà, soprattutto nelle generazioni future. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Intelligenza artificiale ed emotività: l’impatto nascosto delle interazioni con i chatbot

Approfondimenti su Intelligenza Artificiale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Stray Kids will appear on the YTN News 'Culture Inside' program on February 7th.

Ultime notizie su Intelligenza Artificiale

Argomenti discussi: Generazione Ai, giovani più connessi ma soli, nove su 10 usano gli algoritmi; Storia del tempo, storia della lingua e grammatica emotiva; I compagni di intelligenza artificiale stanno rimodellando i legami emotivi degli adolescenti; Dopo la resilienza: Rana el Kaliouby.

Intelligenza artificiale ed emotività: l’impatto nascosto delle interazioni con i chatbotLe testate giornalistiche parlano dell’avvicinamento all’intelligenza artificiale come una pandemia che colpisce soprattutto i ... msn.com

Intelligenza artificiale, la rivoluzione incompiuta nei musei di TorinoLa digitalizzazione delle istituzioni culturali è in aumento, tra chatbot IA come guide personalizzate, tuffi nella realtà aumentata, esperienze interattive e ... torino.repubblica.it

Le Olimpiadi di Milano-Cortina segnano un po' di prime volte. Tra queste, l'utilizzo dall'intelligenza artificiale per creare ancora più spettacolo in televisione facebook

Opportunità e pericoli dell’Intelligenza Artificiale: incontro divulgativo alla Biblioteca di Selegas x.com