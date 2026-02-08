Iniziativa Treno del Ricordo visita didattica a Salerno il 22 febbraio Nota USR Campania

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania organizza una visita didattica a Salerno il 22 febbraio per il “Treno del Ricordo”. L’iniziativa, legata al Giorno del ricordo, si ripete anche quest’anno, coinvolgendo scuole della regione. L’obiettivo è far conoscere agli studenti le vicende storiche legate alle foibe e all’esodo giuliano-dalmata. La giornata si inserisce nel calendario delle attività scolastiche, puntando a mantenere vivo il ricordo tra i giovani.

Nel quadro delle attività legate al Giorno del ricordo, istituito dalla legge 30 marzo 2004, n. 92 e celebrato il 10 febbraio, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania richiama l'attenzione delle scuole sull'iniziativa "Treno del Ricordo", confermata anche per l'anno scolastico 20252026.

A Vergiate, il 22 febbraio, si sono riunite molte persone per ricordare padre Oreste Cerri, a trent’anni dalla sua morte.

