Iniziativa Lega a Moscufo nel giorno del ricordo | al Frantoio delle Idee l' incontro-dibattito sulle foibe

Moscufo si ferma per ricordare le vittime delle foibe. Nella giornata del ricordo, il Frantoio delle Idee ha ospitato un incontro-dibattito dedicato a questo tema. Alle 17 di lunedì 9 febbraio, cittadini e studenti si sono riuniti per ascoltare testimonianze e riflettere su un episodio storico ancora vivo nella memoria collettiva.

Appuntamento lunedì 9 febbraio alle 17.30 con l'evento organizzato dal cnsigliere comunale della Lega Angelo Cardone e partocinato dal Comune. Per l'occasione sarà proiettato uno spezzone del film 'Red Land-Rosso Istria' Moscufo celebra la Giornata del ricordo con l'incontro-dibattito "Foibe per non dimenticare". L'appuntamento è lunedì 9 febbraio alle 17.30 a "Il frantoio delle idee" di via Aldo Moro. Un momento di riflessione dedicato alla tragedia e all'esodo giuliano-dalmata quello organizzato dal consigliere comunale della Lega Angelo Cardone con il patrocinio del Comune.

