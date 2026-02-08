India’s Modi visits Malaysia to boost trade security ties

Il primo ministro indiano Narendra Modi è arrivato a Kuala Lumpur per una visita ufficiale. Oggi incontrerà il suo omologo malese Anwar Ibrahim, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra i due paesi. Durante la giornata, le due parti discuteranno di commercio, sicurezza e cooperazione regionale. La visita arriva in un momento di crescente interesse per consolidare legami economici e strategici tra India e Malesia.

Modi is on a two-day visit to Malaysia, his first since the two countries elevated ties to a comprehensive strategic partnership in August 2024. India's foreign ministry said on Thursday the two countries were in the process of establishing a multi-layered arrangement to collaborate in the semiconductor sector. Malaysia's total trade with India amounted to $18.6 billion last year, comprising exports of palm oil as well as electrical and electronic goods, while imports from India mainly consisted of agricultural, petroleum and chemical products, according to government data. Modi è in visita di due giorni in Malesia, la prima da quando i due paesi hanno elevato i legami a una partnership strategica globale nell'agosto 2024.

