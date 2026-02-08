Incidente del motoscafo in Canal Grande a Venezia la famiglia di turisti | Non frenava più

Un motoscafo si ribalta nel Canal Grande a Venezia, creando scompiglio tra i turisti. La famiglia che si trovava a bordo ha raccontato di aver visto il motoscafo perdere il controllo e non riuscire più a frenare. Le immagini dell’incidente mostrano il momento in cui il mezzo si capovolge, mentre i presenti cercano di capire cosa sia successo. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma al momento non sono stati segnalati feriti gravi. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Le immagini e le reazioni di una famiglia di turisti al Carnevale, durante l'incidente in laguna di Venezia oggi, domenica 8 febbraio. Dalle prime ricostruzioni, il motoscafo di Alilaguna che andava nella direzione della stazione Santa Lucia ha avvertito il guasto prima del Ponte di Rialto e non. Scontro tra motoscafo in avaria e gondole a Venezia, otto persone finiscono nelle acque del Canal Grande Un incidente si è verificato stamattina a Venezia, nel cuore del Canal Grande. Venezia, Motoscafo travolge due gondole in Canal Grande: otto persone in acqua Un motoscafo ha travolto due gondole nel cuore di Venezia, nel Canal Grande, nel tardo pomeriggio di oggi. Venezia, motoscafo in avaria urta due gondole: 4 turisti sbalzati in acqua, il video dello scontro Tre turisti peruviani e un gondoliere sono finiti in acqua: i quattro sono stati tempestivamente recuperati dai sommozzatori del 115 e dai vigili del fuoco. Una barca Alilaguna in avaria ha urtato due gondole nel Canal Grande: 4 persone finite in acqua.

