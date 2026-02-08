Incendio in una casa a Parma | una donna è gravissima ha lesioni su più parti del corpo

Un incendio in una casa a Mossale di Corniglio ha lasciato una donna di 80 anni in condizioni gravissime. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di oggi e l’anziana ha riportato ustioni su più parti del corpo. I soccorritori sono intervenuti subito, ma le sue condizioni sono apparse subito molto serie. La polizia indaga sulle cause dell’incendio.

Una donna di 80 anni è rimasta gravemente ustionata dalle fiamme scoppiate nella sua casa di Mossale di Corniglio, in provincia di Parma, nel primo pomeriggio di oggi 8 febbraio.

