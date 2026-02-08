In Thailandia non è aria

A Bangkok, nel cuore della giungla, c’è un ristorante italiano che sorprende. Jin, la proprietaria, non è mai stata in Italia, ma prepara piatti con passione e li serve nel suo giardino. I clienti si godono un pezzo di Italia immersi nel verde thailandese, senza grandi pretese, solo con il gusto e il cuore.

Asia Inquinamento e roghi agricoli rendono il Paese irrespirabile in inverno. Rifugi per bambini e piogge artificiali non mitigano l’alto rischio sanitario. E la prevenzione resta un privilegio Asia Inquinamento e roghi agricoli rendono il Paese irrespirabile in inverno. Rifugi per bambini e piogge artificiali non mitigano l’alto rischio sanitario. E la prevenzione resta un privilegio Immerso nel verde della giungla thailandese c’è un ristorante italiano. La proprietaria, Jin, che non è mai stata in Italia, cucina e serve i clienti nel giardino di casa sua, arredato come un pergolato amalfitano nel cuore del Parco Nazionale di Chiang Dao. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

