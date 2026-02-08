In prima fila Tutte le stelle in palcoscenico

Questa sera il Teatro Stabile dell’Umbria apre le sue porte a una serie di spettacoli che attirano pubblico da tutta la regione. Grandi nomi del teatro e della scena artistica italiana si alternano sul palcoscenico, portando in scena produzioni di forte impatto. La stagione promette emozioni e coinvolgimento, con spettacoli che vanno oltre il semplice intrattenimento. I primi appuntamenti hanno già registrato il tutto esaurito, dimostrando come il teatro continui a essere un punto di riferimento culturale importante.

Grandi nomi in palcoscenico per le stagioni del Teatro Stabile dell’Umbria che in questi giorni offrono un’ampia gamma di spettacoli ad alto impatto e interesse. Ed ecco Moni Ovadia (foto sopra) che diventa il leggendario Capitano Achab, in “ Moby Dick “, questa sera alle 20.45 al Teatro Nuovo Menotti di Spoleto: tratto dal capolavoro letterario di Herman Melville e adattato per il teatro dal regista Guglielmo Ferro, lo spettacolo esplora il conflitto tra uomo e destino per un viaggio ipnotico nell’animo umano e un’esperienza teatrale imperdibile. Con Ovadia sul palco ci sono Matteo Milani, Giorgio Borghetti, Nicolò Giacalone, Pap Yeri Samb, Filippo Rusconi, Giuliano Bruzzese, Moreno Pio Mondì, Marco Delle Fratte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

