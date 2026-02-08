In pochi si salvano dal grigiore Cassata lotta come un guerriero Da Comotto spunti interessanti

In una giornata difficile per la squadra, pochi sono riusciti a salvarsi dal grigiore in campo. Cassata si impegna come un guerriero, ma la sua prestazione non basta. Radunovic si fa trovare impreparato sul gol di Cuppone, mentre Ruggero si perde l’attaccante in occasione del pareggio. Adamo, che dovrebbe spingere di più sulla fascia, fatica a trovare la giusta posizione e non crea occasioni pericolose. La squadra ha mostrato molte lacune e il risultato finale rispecchia le difficoltà di tutta la squadra.

RADUNOVIC 4,5: decisamente poco reattivo sul sinistro vincente di Cuppone. RUGGERO 5: costantemente in difficoltà, si perde Cuppone in occasione del gol del pareggio (49' ADAMO 5: pur giocando nella fascia a lui prediletta non va mai sul fondo per il cross, inutili i tentativi dalla trequarti facile preda dei difensori avversari). HRISTOV 6: non immune da colpe sul gol di Cuppone, il quale con la sua verve e il suo dinamismo crea non pochi problemi al capitano. Tiene botta in corso d'opera, salvando miracolosamente nel finale di gara il colpo del clamoroso ko. BERUATTO 6: è uno dei pochi che si assume la responsabilità di giocare la palla, ci mette tecnica, corsa, volontà ma predica nel deserto.

