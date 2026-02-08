In marcia per Eleonora | Un anno senza di te Lui libero ora giustizia

In piazza, amici e familiari si sono ritrovati per ricordare Eleonora Guidi, assassinata un anno fa. La manifestazione è partita questa mattina, con striscioni e testimonianze, per chiedere giustizia e non dimenticare la sua storia. Nel frattempo, il compagno Lorenzo Innocenti, che ha sparato 24 coltellate, resta in libertà, alimentando il dolore e la rabbia di chi ha conosciuto Eleonora. La famiglia si prepara ora a chiedere risposte definitive alle autorità.

di Martina Stratini Un anno fa 24 coltellate hanno ucciso Eleonora Guidi, 34 anni. Ad ucciderla a il compagno Lorenzo Innocenti davanti al bimbo di poco più di un anno. In Valdisieve, da allora, le comunità non hanno mai smesso di chiedere giustizia, vigilando ogni giorno sulla memoria di Eleonora, senza mai dimenticare. Innocenti, dopo un percorso riabilitativo a seguito del tentato suicidio, è ricoverato in Psichiatria all’ospedale di Santa Maria Annunziata, in attesa della nuova perizia sul suo stato di salute e dell’udienza del 25 marzo. La storia di Eleonora non è rimasta, però, confinata alle cronache o in un’aula di tribunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In marcia per Eleonora: "Un anno senza di te. Lui libero, ora giustizia" Approfondimenti su Eleonora Guidi Eleonora Mosco: «Questa vittoria è per te, papà» Femminicidio Rufina: corteo in ricordo di Eleonora Guidi. “Chiediamo giustizia” Un corteo di circa mille persone si è svolto oggi a Rufina, in provincia di Firenze, per ricordare Eleonora Guidi, la donna di 34 anni uccisa un anno fa dal suo compagno con 24 coltellate. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Eleonora Guidi Argomenti discussi: In marcia per Eleonora: Un anno senza di te. Lui libero, ora giustizia; Giustizia per Eleonora, in mille in marcia a un anno dal femminicidio a Rufina; Nel ricordo di Eleonora; In mille a Rufina per ricordare Eleonora e chiedere giustizia. In mille a Rufina per ricordare Eleonora e chiedere giustiziaUn corteo silenzioso, ma molto partecipato, un migliaio di persone, ha ricordato oggi Eleonora Guidi, la 34enne uccisa con 24 coltellate un anno fa a Rufina (Fi ... controradio.it Nel ricordo di EleonoraMarcia silenziosa per Eleonora Guidi, uccisa un anno fa dal marito nella loro casa di Rufina. Lungo la Sieve, dove giocava da piccola, una panchina rossa contro la violenza sulle donne ... rainews.it Marcia silenziosa per Eleonora Guidi, uccisa un anno fa dal marito nella loro casa di Rufina. Lungo la Sieve, dove giocava da piccola, una panchina rossa contro la violenza sulle donne Andrea Marotta facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.