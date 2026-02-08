Questa notte, su Italia 1, va in onda in diretta il Super Bowl LX. L’evento sportivo più seguito al mondo si può seguire senza abbonamenti, a partire dalla mezzanotte. La partita promette di attirare milioni di spettatori italiani, pronti a tifare per la loro squadra preferita.

La diretta dell’evento sportivo mediaticamente più seguito al mondo, il Super Bowl LX, è in esclusiva in chiaro su Italia 1, nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio: la telecronaca, al via alle ore 00.20, è affidata al giornalista SportMediaset Federico Mastria e il commento tecnico al coach Alessandro Trabattoni. La sfida – la 60esima – è il remake del Super Bowl 2015, in quella occasione vinto dai Patriots. I Patriots sono considerati favoriti alla vigilia della finale, anche in virtù dei 6 Super Bowl conquistati nella loro storia, contro il solo titolo vinto dai Seahawks nel 2013. L’hype, come tradizione, non è concentrato solo sulla palla ovale e le stelle in campo: i riflettori sono puntati anche sulla star portoricana Bad Bunny, che infiammerà il pubblico durante l’Halftime Show. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - In diretta e in chiaro su Italia 1 il Super Bowl LX

In Italia, milioni di persone si sintonizzano questa notte su DAZN per il Super Bowl LX.

Il Super Bowl LX si terrà quest’anno e vedrà affrontarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Il Super Bowl è su Mediaset! I New England Patriots contro i Seattle Seahawks si sfideranno al Levi's Stadium, a Santa Clara (California) per aggiudicarsi la sessantesima edizione del Super Bowl. Segui la sfida in diretta su Italia 1 a partire dalla mezza

Alla vigilia del Super Bowl, Bad Bunny racconta - a Zane Lowe di Apple Music - il ruolo decisivo della madre nella sua vita: il sostegno ricevuto prima del successo, la fiducia come persona e l'importanza di restare fedeli alle proprie origini