In Cina appendono Draco Malfoy alle porte per attirare fortuna | il motivo è esilarante

A Chengdu, in Cina, hanno deciso di appendere una sagoma di Draco Malfoy alle porte delle case per attirare buona fortuna. La scelta sorprende, visto che il personaggio di Harry Potter non è mai stato legato alla prosperità o ai portafortuna. La gente del quartiere si affretta a spiegare che questa tradizione nasce per portare fortuna, anche se il motivo appare più scherzoso che serio. Molti passanti si fermano a osservare, divertiti dalla scena insolita.

Draco Malfoy non è mai stato un personaggio associato alla fortuna, alla prosperità o al buon auspicio. Eppure, all’inizio del 2026, in Cina il celebre antagonista di Harry Potter è diventato il volto simbolo del Capodanno Lunare. Con l’arrivo dell’Anno del Cavallo, il biondo Serpeverde è comparso su porte, frigoriferi, centri commerciali e poster augurali. Un ribaltamento culturale sorprendente che unisce magia pop, tradizione e un gioco di parole diventato virale. Con l’Anno del Cavallo che inizia ufficialmente il 17 febbraio 2026, alla fine dell’Anno del Serpente, in molte città cinesi al posto dei classici cavalli stilizzati s ono apparsi sorrisi riconoscibilissimi: quelli di Draco Malfoy. 🔗 Leggi su Screenworld.it

La serie HBO dedicata a Harry Potter svela finalmente il passato di Draco Malfoy e apre le porte di Villa Malfoy.

Durante le celebrazioni del Capodanno lunare in Cina, le decorazioni si sono arricchite di un’immagine insolita: Draco Malfoy, il personaggio di Harry Potter.

