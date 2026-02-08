In Calabria case vuote e giovani in fuga | Rifondazione comunista boccia i piani edilizi regionali

A Calabria le case vuote si accumulano e i giovani scelgono di andare via. La Rifondazione comunista non ci sta e boccia i piani edilizi messi in fila dalla Regione. Le dichiarazioni dell’Ance e della Giunta, che parlano di “rigenerazione urbana”, vengono accusate di non affrontare davvero il problema. La situazione resta difficile, con poche soluzioni concrete sul tavolo e tanti giovani che cercano altrove un futuro migliore.

Le ultime dichiarazioni dell'Ance e della Giunta regionale sull'edilizia e la "rigenerazione urbana" suscitano forti critiche. Secondo Rifondazione comunista Calabria, la regione non affronta la vera emergenza: lo spopolamento, la precarietà abitativa e l'assenza di politiche sociali.

