In America è la notte del Super Bowl | tutto sull' evento sportivo più ricco al mondo

Stanotte, alle 00:30 italiane, in California si disputerà la sessantesima edizione del Super Bowl, l’evento clou della Nfl. Al Levi’s Stadium di Santa Clara a contendersi il titolo saranno i Seattle Seahawks e i New England Patriots, mentre l’halftime show avrà come protagonista il fresco vincitore dei Grammy, Bad Bunny.. Il match più atteso da tutti gli americani non è solo una partita: biglietti fino a 90.000 dollari, spot da 8 milioni e un mix di celebrità e intelligenza artificiale trasformano la finale in un fenomeno sportivo e mediatico senza precedenti.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info

Questa notte si svolge il grande evento sportivo che ogni anno cattura l’attenzione di milioni di americani.

Kid Rock salirà sul palco dell’Half Time Show del Super Bowl di San Francisco.

