Il WWF ha scelto il tratto di fiume Olona a Legnano per il suo progetto

Legnano (Milano) -Il tratto legnanese del fiume Olona diventa ufficialmente protagonista di una delle sfide ambientali più ambiziose del WWF Italia, il progetto nazionale " Adopt Rivers and Lakes": l'inserimento del fiume Olona in questa rete segna l'avvio di una strategia operativa che farà confluire i dati raccolti a Legnano attraverso il monitoraggio in un database nazionale strutturato per rispondere alla crisi degli ecosistemi d’acqua dolce che, nel nostro Paese, vede oltre il 57% dei fiumi in uno stato ecologico critico. Il progetto "Adopt Rivers and Lakes" nasce per contrastare minacce silenziose ma devastanti come l'inquinamento da plastica e la presenza di barriere artificiali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il WWF "adotta" il tratto legnanese del fiume Olona

