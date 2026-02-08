Il video della caduta di Lindsey Vonn | telecronisti sconcertati

La campionessa americana Lindsey Vonn ha avuto una brutta caduta durante la discesa libera femminile ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Il video della sua caduta ha lasciato senza parole i telecronisti, che si sono mostrati sconcertati per l’incidente. La sciatrice, che era tra le favorite, si è fatta male mentre correva a tutta velocità sulla pista. Ora si aspetta di sapere quanto grave siano le sue condizioni.

Il video della caduta di Lindsey Vonn nella discesa libera femminile dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. A tradirla è stato l'errore all'ingresso della prima traversa, dopo qualche secondo di gara: l'americana tocca la porta con la spalla destra, va in rotazione e cade pesantemente.

