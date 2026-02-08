Il trionfo dello show di apertura | Che spettacolo danzare a San Siro Il direttore Balich | era una bomba

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro ha preso il via con uno spettacolo che ha lasciato il pubblico senza parole. La coreografia, ispirata ad

“ Amore e Psiche ” di Antonio Canova ha ispirato la coreografia di Sasha Riva e Simone Repele che ha inaugurato la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi a San Siro. Protagonisti i primi ballerini della Scala Antonella Albano e Claudio Coviello, che racconta: "Il gruppo scultoreo “Amore e Psiche” di Canova mi ha sempre affascinato. L’altra sera l’abbiamo rappresentato per rendere omaggio alla bellezza dell’arte italiana. Non abbiamo danzato un semplice passo a due ma un segmento raffinato e carismatico; un momento di condivisione, con noi c’erano settanta talenti dell’Accademia del balletto della Scala". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Milano si prepara a ospitare l’apertura delle Olimpiadi del 2026.

Questa sera, a San Siro, Antonella ballerà durante lo show di apertura delle Olimpiadi Invernali.

Reali e capi di Stato ieri sera a San Siro nella tribuna d'onore accanto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la premier Giorgia Meloni facebook

Una notte magica a San Siro. Dopo oltre sei anni di lavoro e di impegno di tutte le istituzioni coinvolto, le Olimpiadi invernali di @milanocortina26 sono arrivate. A dare il via ai giochi una cerimonia emozionante, elegante e immaginifica, sospesa tra la nostra st x.com