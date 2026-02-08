Il tributo a Michael Jackson il 9 febbraio

Il prossimo 9 febbraio l’Auditorium della Conciliazione di Roma ospiterà uno spettacolo dedicato a Michael Jackson. È la più grande produzione al mondo che rende omaggio al Re del Pop, con un progetto musicale che promette di coinvolgere e emozionare il pubblico. L’evento si preannuncia come un’occasione unica per rivivere le canzoni e le performance che hanno fatto la storia della musica.

La più grande produzione al mondo dedicata al Re del Pop, un coinvolgente progetto musicale senza uguali, emozionerà il pubblico dell'Auditorium della Conciliazione di Roma Human Nature Live Show, il tributo a Michael Jackson di maggior prestigio a livello mondiale, torna in Italia, lunedì 9 febbraio all'Auditorium della Conciliazione di Roma. Il tour, che farà tappa nei più importanti teatri italiani, è organizzato e prodotto da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. Human Nature Live Show è la più grande produzione al mondo dedicata a Michael Jackson. È un coinvolgente progetto musicale senza uguali, nato oltre 13 anni fa, che ha coinvolto migliaia di fan.

