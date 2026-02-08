il trasloco del municipio via alla progettazione degli spazi di via lurani

Il trasferimento degli uffici comunali nel nuovo edificio di via Lurani prende forma. Dopo mesi di attesa, è partita la fase di progettazione per riqualificare e riorganizzare gli spazi al primo e al secondo piano dell’ala est. Qui si trovavano le aule della scuola elementare Papa Giovanni XXIII, che ora è tornata nel plesso di via Bologna. Nei prossimi mesi, gli uffici comunali si sposteranno definitivamente dalla storica sede di via Roma, portando un cambiamento importante per il municipio.

Continua l’iter per trasferire tutti gli uffici comunali nel grande edificio di via Lurani (nella foto) dalla storica sede del municipio di via Roma: in queste prime settimane dell’anno è iniziata, infatti, la fase di progettazione per riqualificare e per riorganizzare gli spazi e i locali, al primo e al secondo piano dell’ala est, che hanno ospitato fino al termine dello scorso settembre le aule della scuola elementare Papa Giovanni XXIII, ritornata, a sua volta, nel plesso ristrutturato di via Bologna. Per realizzare gli interventi previsti, il Comune di Bresso potrà contare su un recente finanziamento regionale di 100mila euro che, a sua volta, sarà integrato con ulteriori stanziamenti municipali nel corso del 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

