Il Terzo Settore fa rete a Enna nasce il Forum provinciale

A Enna nasce il Forum provinciale del Terzo Settore. Volontari e associazioni locali si sono uniti per creare un punto di riferimento più solido e coordinato. Ora vogliono migliorare i servizi e rafforzare il ruolo delle organizzazioni sul territorio. È un passo importante per un settore che punta a essere più presente e incisivo.

Il volontariato e l'associazionismo ennese hanno compiuto un passo significativo verso una rappresentanza più forte e unitaria. Sabato 7 febbraio, presso la Sala Cerere di Palazzo Chiaramonte a Enna, ventinove associazioni del territorio hanno dato vita al Forum Provinciale del Terzo Settore, un organismo destinato a diventare un punto di riferimento cruciale per il coordinamento, l'ascolto e la promozione delle attività che operano nel campo della solidarietà, della cultura, dell'ambiente, dello sport e dei diritti civili. La nascita del Forum, attesa da tempo e frutto di un percorso iniziato nel maggio precedente, segna una svolta per un settore che, come sottolineano gli addetti ai lavori, necessita di una voce unica e autorevole per dialogare efficacemente con le istituzioni e affrontare le sfide del territorio.

