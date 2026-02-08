Il territorio chiede aiuto Massa e Montignoso | le montagne si sbriciolano La terra continua a crollare

La terra continua a crollare nelle montagne di Massa e Montignoso. Il territorio chiede aiuto e i sindaci cercano fondi per intervenire. Servono tre milioni di euro per finire i lavori nella zona alta di Montignoso, e si punta a ottenere il finanziamento dalla Cassa depositi e prestiti, partecipando anche ai bandi regionali. La situazione resta critica, e le comunità temono ulteriori smottamenti.

"Servono tre milioni di euro per concludere i lavori nella parte alta di Montignoso. Chiederemo un finanziamento alla Cassa depositi e prestiti che poi ’copriremo’ partecipando ai bandi regionali". Lo dice l’assessore all’Ambiente Giulio Francesconi, nel fare un bilancio di tutti i cantieri che interessano, dopo le forti precipitazioni di aprile 2025. "Sulle frane, negli ultimi 5 anni, la Toscana ha mobilitato oltre 200 milioni di euro per oltre 500 interventi di prevenzione, messa in sicurezza e gestione delle emergenze" ha detto il governatore Eugenio Giani, dimostrazione di come il nostro territorio sia davvero fragile, soprattutto a Massa Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

