Il sindaco assicura | Pioggia di contributi per il sociale

Il sindaco di Albignasego, Gregori Bottin, ha annunciato un aumento dei contributi destinati al sociale. Durante una conferenza stampa, Bottin ha spiegato che l’amministrazione sta facendo il massimo per sostenere le associazioni e i servizi locali. La priorità resta aiutare le persone in difficoltà e rafforzare le iniziative di solidarietà.

Uno dei punti fermi della politica amministrativa di Albignasego è da sempre il sociale. Il sindaco Gregori Bottin ieri 7 febbraio ha fatto il punto della situazione. «Ad Albignasego nessuno deve rimanere indietro. Il sociale continua a rimanere il capitolo principale dell'esercizio finanziario.

