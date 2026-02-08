Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Questa mattina il prezzo del PUN si stabilizza a 0,1149 euro per kilowattora. La cifra è rimasta invariata rispetto alle ultime ore, senza grandi variazioni. La situazione del mercato elettrico continua a mostrare stabilità, anche se restano incertezza sui prossimi giorni.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 8 Febbraio 2026, si attesta a 0,1149 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, 7 Febbraio 2026, si osserva un prezzo minimo di 0,1026 €kWh registrato alle ore 3, mentre il prezzo massimo ha raggiunto 0,1348 €kWh alle ore 20. Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle notturne e del primo mattino (in particolare tra le 2 e le 5), mentre il picco di costo si è verificato nelle ore serali, tra le 18 e le 21. Questa dinamica riflette la tipica distribuzione della domanda elettrica, con prezzi più bassi nelle ore di minor utilizzo e rialzi nelle fasce di punta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

