Il portabandiera di Monaco alla cerimonia non era Arnaud Alessandria ma un tizio preso a caso

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, il portabandiera di Monaco non era Arnaud Alessandria, come ci si aspettava, ma un uomo sconosciuto preso a caso tra la folla. La scelta ha sorpreso molti, visto che Monaco ha un solo atleta presente, ma durante la diretta è stato inquadrato qualcun altro con la bandiera in mano.

Il Principato di Monaco ha un solo atleta alle Olimpiadi di Milano Cortina, ma non era lui quello inquadrato in mondovisione con la bandiera in mano durante la cerimonia inaugurale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Monaco Olimpiadi

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Monaco Olimpiadi

Argomenti discussi: Cerimonia di apertura: tutti i portabandiera e l'ordine di sfilata; Tutti i portabandiera delle Olimpiadi alla Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026 | Lista per Paese; Dai fratelli Prevc alla portoricana Delka, chi sono i portabandiera della cerimonia di apertura; Tutti i portabandiera della cerimonia: da AJ Ginnis al quartetto italiano, chi è stato scelto per le Olimpiadi 2026.

Il portabandiera di Monaco alla cerimonia non era Arnaud Alessandria, ma un tizio preso a casoIl Principato di Monaco ha un solo atleta alle Olimpiadi di Milano Cortina, ma non era lui quello inquadrato in mondovisione con la bandiera in mano durante ... fanpage.it

Olimpiadi, tutti i royal atleti ai Giochi: da Anna d’Inghilterra a Charlène e Alberto di MonacoParata di royal per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. La prima ad arrivare in Italia è stata la principessa Anna d’Inghilterra. La 75enne è un’ex atleta olimpica a ... iodonna.it

Arnaud Alessandria unico atleta per Monaco ed il pensiero va subito a Valentin Vacherot. #MilanoCortinaOlympic2026 x.com