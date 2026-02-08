Il Pd irpino litiga come gatti in tangenziale

Questa settimana il Partito Democratico in Irpinia si trova nel caos. Lunedì, Piero De Luca è arrivato in fretta e furia, come un idraulico chiamato al volo per sistemare una perdita d’acqua. La tensione tra i membri è palpabile, sembrano più gatti in tangenziale che una squadra unita. La situazione resta complicata e ancora tutta da chiarire.

Nel Pd irpino il tempo non stringe: strangola. Lunedì pomeriggio arriva Piero De Luca, convocato come l’idraulico quando l’acqua esce dal soffitto: speri risolva, temi trovi il disastro. Via Tagliamento diventa il pronto soccorso di un partito che da mesi è in sala d’attesa, con il numeretto in.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Pd Irpino Litigi Pd irpino, il tempo stringe e le sedie sono poche La corsa per le candidature nel Pd irpino si fa sempre più frenetica. Montepulciano, il segnale irpino: il Pd tra unità cercata e promesse sospese Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Pd Irpino Litigi Fatta la giunta Fico in Campania si litiga ancora. Il Pd non rinuncia a nulla, dice MastellaInsieme a Casa Riformista abbiamo portato quasi 200.000 voti alla coalizione. Se poi alla fine decidono De Luca padre e De Luca figlio e su dieci commissioni ne prendono cinque, è un problema, dice ... ilfoglio.it

