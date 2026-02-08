Il Pd fa squadra con gli iscritti | Ancora più impegno per il sociale
Il Partito Democratico si mette in campo con gli iscritti per rafforzare il suo impegno sociale. In un momento in cui molte questioni richiedono una risposta concreta, i membri del partito si riuniscono per discutere di progetti e azioni mirate a migliorare la vita delle persone. L’obiettivo è lavorare insieme, ascoltare le esigenze del territorio e portare avanti iniziative che facciano la differenza. I rappresentanti del Pd sottolineano che il futuro si costruisce giorno dopo giorno, come una comunità unita e determinata.
"Il futuro si costruisce come comunità, attraverso l’analisi del presente e l’impegno per migliorare il benessere di tutti". E’ questo il principio ribadito l’altra sera, al centro sociale di Fabbrica, dal popolo dem che si è ritrovato per l’assemblea degli iscritti e delle iscritte della Federazione imolese (1.500 in totale). Un’assemblea che è stata preceduta da una cena di autofinanziamento che ha registrato il sold out con sei tavoli imbanditi per quasi 150 presenti. Parole d’ordine della serata: ascolto, a partire dalla base, e confronto "vero" sul presente e sul futuro del partito. Ad aprire la discussione è stata la giovane dem e segretaria del Circolo Ponticelli, Anna De Veredicis: "Abbiamo davanti il referendum istituzionale della giustizia di cui, dopo l’ammissione del nuovo quesito, attendiamo la conferma della data – ha esordito –, e poi le elezioni comunali a Imola, tra maggio e giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Pd Iscritti
Il Teatro Sociale di Como si fa ancora più bello grazie a un nuovo finanziamento regionale
Impegno nel sociale. La sede del Pd diventa una ’vetrina’
Ultime notizie su Pd Iscritti
Argomenti discussi: Il Pd fa squadra con gli iscritti: Ancora più impegno per il sociale; Martella candidato sindaco: Venezia torni a crescere con una visione politica per rimanere all'altezza della sua storia incomparabile...; Emiliano Pontillo nuovo segretario cittadino del Pd: Ora coalizione progressista ampia per ripartire; Riccione. Colombo: Nuova caserma dei Carabinieri a Riccione: il Pd fa propaganda sul nulla.
Il Pd fa squadra con gli iscritti: Ancora più impegno per il socialeAffollata assemblea al centro sociale di Fabbrica. Il sindaco Panieri: Partecipare è fondamentale ... msn.com
Il Pd: «Lamezia Terme prigioniera del centrodestra»Il duro attacco del Partito democratico lametino: «Amministrazione Murone ostaggio dei veti provinciali e regionali» ... corrieredellacalabria.it
Queste righe per dire GRAZIE anche ai nuovi iscritti di dicembre per aver scelto di seguire i MaratonAbili. Grazie per aver scelto di far parte della nostra squadra e della nostra famiglia. Grazie per aver scelto di donarci il Vostro tempo. Grazie per aver scelto di facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.