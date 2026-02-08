Il Partito Democratico si mette in campo con gli iscritti per rafforzare il suo impegno sociale. In un momento in cui molte questioni richiedono una risposta concreta, i membri del partito si riuniscono per discutere di progetti e azioni mirate a migliorare la vita delle persone. L’obiettivo è lavorare insieme, ascoltare le esigenze del territorio e portare avanti iniziative che facciano la differenza. I rappresentanti del Pd sottolineano che il futuro si costruisce giorno dopo giorno, come una comunità unita e determinata.

"Il futuro si costruisce come comunità, attraverso l’analisi del presente e l’impegno per migliorare il benessere di tutti". E’ questo il principio ribadito l’altra sera, al centro sociale di Fabbrica, dal popolo dem che si è ritrovato per l’assemblea degli iscritti e delle iscritte della Federazione imolese (1.500 in totale). Un’assemblea che è stata preceduta da una cena di autofinanziamento che ha registrato il sold out con sei tavoli imbanditi per quasi 150 presenti. Parole d’ordine della serata: ascolto, a partire dalla base, e confronto "vero" sul presente e sul futuro del partito. Ad aprire la discussione è stata la giovane dem e segretaria del Circolo Ponticelli, Anna De Veredicis: "Abbiamo davanti il referendum istituzionale della giustizia di cui, dopo l’ammissione del nuovo quesito, attendiamo la conferma della data – ha esordito –, e poi le elezioni comunali a Imola, tra maggio e giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Pd fa squadra con gli iscritti: "Ancora più impegno per il sociale"

