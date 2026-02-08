Il Papa all' Angelus | prego per Niscemi le comunità restino unite e solidali

Questa mattina, il Papa ha rivolto un messaggio di sostegno alle comunità colpite da disastri naturali. Durante l’Angelus, ha pregato per le popolazioni di Portogallo, Marocco e Spagna, ma ha dedicato particolare attenzione a Niscemi, in Sicilia, duramente colpita da inondazioni e frane. Il Papa ha invitato le comunità a restare unite e a sostenersi a vicenda in questi momenti difficili.

