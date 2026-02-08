Il Papa all' Angelus | prego per Niscemi le comunità restino unite e solidali
Questa mattina, il Papa ha rivolto un messaggio di sostegno alle comunità colpite da disastri naturali. Durante l’Angelus, ha pregato per le popolazioni di Portogallo, Marocco e Spagna, ma ha dedicato particolare attenzione a Niscemi, in Sicilia, duramente colpita da inondazioni e frane. Il Papa ha invitato le comunità a restare unite e a sostenersi a vicenda in questi momenti difficili.
«Assicuro la mia preghiera per le popolazioni del Portogallo, del Marocco, della Spagna» e «dell’Italia meridionale, specialmente di Niscemi in Sicilia, colpite da inondazioni e frane. Incoraggio le comunità a rimanere unite e solidali». Lo ha detto il Papa all’Angelus. "Pace comincia con dignita', eliminare schiavitu' e tratta" «Ringrazio le religiose e tutti coloro che si impegnano per contrastare ed eliminare le attuali forme di schiavitù. Insieme a loro dico: la pace comincia con la dignità». Così ancora Papa Leone XIV al termine dell’Angelus, ricordando che oggi, memoria di Santa Giuseppina Bakhita, si celebra la Giornata Mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone. 🔗 Leggi su Feedpress.me
