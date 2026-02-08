Il Pantano ne mette cinque in casa

I tifosi del Pantano festeggiano dopo aver battuto il CSI Delfino con un punteggio netto di 5-0. La partita si è giocata in casa, e i giocatori di casa hanno dominato l’intero incontro. La squadra ha segnato cinque reti, mantenendo il controllo del gioco e dimostrando una buona organizzazione in campo. La vittoria permette al Pantano di avanzare agli ottavi di finale, un risultato che fa sorridere tutto l’ambiente.

pantano 5 csi delfino 0 PANTANO: Ottavi, Berti, Bonci, Pambianchi (29' st Tatò), Vitali, Aiudi, Montagna (14' st Mancini), Giri, De Gennaro (26' st Ugolini), Pagnini (28' st Bruzzesi), Lobati (14' st Marinelli). All. Vitali CSI DELFINO: Giorgini, Gargiulo (5' st Possanzini), Giordano, Ceccacci, Vichi, Martinelli, Panaroni (17' st Amoruso), Rossi (17' st Radi) Ciacci (35' st Passarini), Sanchioni (35' st Spano), Policaro. All. Vitelli Arbitro: Maurizi di Jesi Reti: 14' pt Aiudi, 16' pt Pagnini, 20' pt Berti, 24' st De Gennaro, 47' st Giri. Netta vittoria del Pantano, che si sbarazza con una cinquina del Delfino al supplementare Benelli.

