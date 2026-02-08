Il Pakistan è tornato nel mirino del terrorismo

Questa mattina, a Islamabad, un attentato ha colpito un luogo di culto nel quartiere di Tarlai Kalan. Un attentatore si è fatto esplodere all’interno dell’Imam Bargah Qasr-e-Khadijatul Kubra, provocando almeno 30 vittime e più di 160 feriti. La polizia e i soccorritori sono intervenuti subito, mentre le autorità cercano di capire i motivi di questa nuova offensiva terroristica.

Sul Pakistan torna a calare l'ombra del terrorismo. Nella giornata di venerdì un attentato suicida ha colpito l'Imam Bargah Qasr-e-Khadijatul Kubra, nel quartiere di Tarlai Kalan alla periferia di Islamabad, causando almeno 30 morti e 169 feriti secondo i dati ufficiali iniziali. Tuttavia, fonti locali riferiscono che il numero reale delle vittime potrebbe essere più alto: il Deputy Commissioner di Islamabad aveva scritto su X che le vittime erano 69, prima di cancellare il post dopo poche ore, alimentando dubbi e confusione sulla reale entità del bilancio. L'esplosione, avvenuta durante le preghiere del venerdì in un luogo di culto sciita, non è un episodio isolato, ma l'ennesimo segnale di una minaccia terroristica sempre più capace di colpire obiettivi urbani e simbolici, anche nella capitale.

