Il Gruppo Prada ha annunciato ufficialmente il 5 febbraio 2026 la nomina di Pieter Mulier come nuovo direttore creativo di Versace. La scelta punta a una rivoluzione silenziosa, più elegante che vistosa, per rilanciare la casa di moda. Mulier prenderà il comando delle collezioni e cercherà di portare un’aria fresca senza stravolgere troppo lo stile storico del marchio. La decisione giunge in un momento di cambiamenti nel settore della moda di lusso, con l’obiettivo di mantenere l’equilibrio tra tradizione e innovazione.

Il 5 febbraio 2026 il Gruppo Prada, oggi proprietario di Versace, ha annunciato ufficialmente la nomina di Pieter Mulier come nuovo Chief Creative Officer della maison. Si tratta di una scelta che segna un momento cruciale per il rilancio del brand, tornato sotto controllo italiano dopo anni di transizioni e cambi di governance. Lorenzo Bertelli, direttore generale del gruppo, ha spiegato che Mulier rappresenta “ la persona giusta per valorizzare pienamente il potenziale di Versace ”, sottolineando la sua capacità di instaurare un dialogo autentico con la storia e l’estetica del marchio. L’ingresso effettivo del designer è previsto per l’1 luglio 2026, data che segnerà l’inizio operativo del nuovo corso creativo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il nuovo direttore creativo di Versace promette una rivoluzione silenziosa e elegante

Approfondimenti su Prada Versace

Versace ha annunciato ufficialmente il nuovo direttore creativo.

Dopo l’addio di Dario Vitale, Versace ha scelto Pieter Mulier come nuovo direttore creativo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Prada Versace

Argomenti discussi: Chi disegna cosa: chi sono oggi i direttori creativi dei principali brand di moda; Pieter Mulier è il nuovo direttore creativo di Versace: ecco chi è lo stilista che ha lavorato da Dior e Alaïa; Pieter Mulier è il nuovo direttore creativo di Versace; Pieter Mulier, chi è il nuovo direttore creativo di Versace.

Prada, il designer belga Pieter Mulier è il nuovo direttore creativo di Versace: inizia un nuovo capitolo per la maisonVersace cambia volto creativo: Pieter Mulier, lo stilista belga che ha guidato Alaïa, sarà il nuovo chief creative officer dal 1° luglio 2026 ... msn.com

Pieter Mulier è il nuovo direttore creativo di Versace: ecco chi è lo stilista che ha lavorato da Dior e AlaïaVersace apre un nuovo capitolo della sua storia affidando la direzione creativa a Pieter Mulier, uno dei nomi più solidi e rispettati del fashion contemporaneo. La nomina, annunciata dal Gruppo Prada ... ilfattoquotidiano.it

Ora è nero su bianco. Versace ha nominato Pieter Mulier nuovo Chief Creative Officer, con effetto dal 1° luglio 2026. Una mossa che chiude definitivamente le voci che circolavano da mesi e che apre, senza mezzi termini, un nuovo capitolo per la Maison della facebook

Versace, Pieter Mulier è il nuovo direttore creativo ilsole24ore.com/art/versace-pi… x.com