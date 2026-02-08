Il Novara ferma il Brescia bene il Ravenna Il Crotone batte l' Atalanta U23 | 4? vittoria di fila

Questa mattina il Novara ha fermato il Brescia in un pareggio combattuto. Il Ravenna invece ha ottenuto una vittoria importante. Il Crotone ha conquistato il quarto successo di fila battendo l’Atalanta U23. Nel girone A, vincono Cittadella e Alcione, mentre nel girone C la Casertana torna al successo e il Cosenza subisce una sconfitta pesante.

Novara-Brescia finisce 0-0 senza grandi emozioni: la squadra di Corini prolunga l'imbattibilità esterna (ha il migliore rendimento in trasferta dalla A alla C), ma la soddisfazione è relativa perché il Vicenza (domani con la Dolomiti Bellunesi al Menti) può scappare definitivamente e il Lecco (che ospita la Pro Vercelli) può nuovamente sorpassare al secondo posto. Invece, in una zona playoff equilibratissima, il Cittadella vince in pieno recupero a Lumezzane e torna a sorridere riagganciando il quarto posto provvisorio: Napolitano risponde a Falcinelli, poi a tempo scaduto la risolve il neo arrivato Perretta.

