I genitori e i bambini dell’asilo nido Ambarabà di Soci sono scesi in strada ieri per chiedere la riapertura della struttura, ancora chiusa dopo più di tre mesi. La manifestazione si è conclusa con un corteo pacifico, mentre il nido rimane chiuso e il dolore per la tragedia di Leo, il bambino di due anni morto nel giardino, è ancora vivo tra le famiglie.

Bibbiena, 8 febbraio 2026 – C’erano anche i bambini dell’asilo nido Ambarabà di Soci alla manifestazione di ieri per chiedere appunto la riattivazione del servizio chiuso ormai da più di tre mesi, dopo la morte di un bimbo di due anni nel giardino della struttura. Con loro i genitori, i nonni ed anche semplici cittadini che hanno voluto dare loro vicinanza e solidarietà. E poi tanti cartelli colorati per denunciare la situazione, tra questi «I bambini non possono aspettare il silenzio delle istituzioni», «Nessuna data, nessuna alternativa», «Quando il popolo chiede aiuto, le istituzioni fanno pouf» e «Non è solo servizio, è crescita». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nido dove è morto il piccolo Leo è ancora chiuso. Genitori e bimbi in corteo per chiedere la riapertura

Approfondimenti su Leo Ambarabà

Oggi i genitori dei 60 bambini dell’asilo nido Ambarabà di Soci si sono riuniti in piazza.

Il dolore dei genitori per la perdita del loro bambino, Leo, nell’incidente all’asilo, rappresenta un episodio di grande tristezza.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Leo Ambarabà

Argomenti discussi: Dieci robinie da rimuovere nel Vallomuro, via 9 alberi dai nidi: dove sono previsti i tagli in città; Reggio Emilia, terminati i lavori Pnrr al Nido Iotti dove è nata anche una nuova sezione per i piccolissimi; Bonus asilo nido 2026: i requisiti Isee e come fare la domanda; L’asilo chiuso dopo la tragedia. Genitori pronti a scendere in piazza.

Reggio Emilia, terminati i lavori Pnrr al Nido Iotti dove è nata anche una nuova sezione per i piccolissimiCon il ritorno delle due sezioni di nido e l’apertura di una nuova sezione dedicata ai piccolissimi, si sono conclusi i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del Nido Iotti di via Fratelli ... nextstopreggio.it

In Italia gli asili nido stanno aumentando, ma non abbastanzaNegli ultimi anni in Italia sono aumentati i posti negli asili nido, un po’ perché sono state costruite nuove strutture e un po’ perché nascono sempre meno bambini. Di per sé il fatto che ci siano più ... ilpost.it

Altre bellissime immagini dal progetto "Tempo di donare" con i bimbi del nido Il Fiore di Alba: attività condivise all’insegna del gioco e della relazione Leo ringrazia tutti i bimbi per i bocconcini ricevuti! #tempodidonare #le2impronteaps #pettherapy #lineegui facebook