Il Museo del Duomo di Monza in cinquantamila alla scoperta di tesori e misteri

Nel weekend, il Museo del Duomo di Monza ha accolto cinquantamila visitatori grazie all’abbonamento “Musei Lombardia”. La gente si è spinta tra le navate, ha osservato i tesori e ha cercato di scoprire i misteri nascosti tra le opere e i reperti esposti. La partecipazione ha superato ogni aspettativa, portando in città un afflusso di pubblico che ha riempito le sale e animato le vie intorno al duomo.

Monza, 8 febbraio 2026 – L'abbonamento "Musei Lombardia" ha portato al Museo e Tesoro del Duomo di Monza 2.097 visitatori. Con la tessera si può tornare più volte a rivedere con calma la sezione che ha affascinato maggiormente. Del totale, 1.292 sono stati i visitatori adulti, 53 bambini fino ai 14 anni, 636 senior (over 65) e 116 young (studenti 15-26 anni). L'abbonamento regionale vale per il solo ingresso, poi si può scegliere se affidarsi alla guida con un'integrazione di 9 euro. L'abbonamento lombardo, in Brianza, comprende anche Musei civici alla Casa degli Umiliati, Cappella espiatoria, Must (Museo del territorio a Vimercate), Villa Reale di Monza, Palazzo Arese Borromeo (Cesano Maderno) e Rossini Art Site (Briosco).

