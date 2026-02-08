Questa mattina allo stadio “Carlo Castellani” di Montelupo Fiorentino si è giocata una partita combattuta tra Montignoso e Montelupo. Nessuna delle due squadre riesce a segnare, e il match si conclude senza reti. La partita lascia entrambe le squadre a metà classifica, con poche occasioni da rete e tanta lotta in campo.

Il Montignoso e il Montelupo si sono divise la posta in palio al termine di una partita combattuta, terminata a reti inviolate allo stadio “Carlo Castellani” di Montelupo Fiorentino. L’incontro, valevole per il campionato di Promozione, ha visto contrapporsi la terza forza del torneo, rappresentata dai padroni di casa, e il Montignoso, attualmente decimo in classifica, in una sfida che, nonostante il risultato finale, ha offerto spunti interessanti e occasioni da entrambe le parti. Il pareggio, sebbene non particolarmente esaltante per nessuno dei due schieramenti, porta il Montignoso a quota 27 punti in classifica, consolidando la sua posizione di vantaggio rispetto al Firenze Ovest, distante di tre lunghezze, mentre il Montelupo rimane saldamente ancorato in zona playoff con 37 punti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Montignoso Montelupo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Montignoso Montelupo

Il Montignoso impatta a Montelupo. La partita termina senza reti (0-0)Il Montignoso impatta a Montelupo. La partita termina senza reti (0-0) ... msn.com