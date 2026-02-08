Il Milan fa sul serio affare fatto | firma fino al 2031

Il Milan ha ufficializzato l’accordo con il giocatore: questa mattina è stato firmato il contratto che lo legherà alla società fino al 2031. La notizia circolava da giorni, ora è arrivata l’ufficialità. L’affare rappresenta un segnale chiaro dell’intenzione del club di puntare forte sul futuro e consolidare la rosa. Allegri potrà contare su un rinforzo di peso per la prossima stagione.

Proseguono le grandi manovre di mercato in casa Milan: arriva un’altra splendida notizia per l’allenatore Max Allegri. Milan letteralmente scatenato tra campo e calciomercato. Dopo aver travolto il Bologna col punteggio di 3-0 e consolidato il secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter, il club rossonero fa la voce grossa anche fuori dal campo e continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri in vista del futuro. Davide Bartesaghi (Ansa Foto) – calciomercato.it Tra le più grandi sorprese della stagione del Diavolo spicca, senza ombra di dubbio, Davide Bartesaghi, laterale mancino classe 2005. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il Milan fa sul serio, affare fatto: firma fino al 2031 Approfondimenti su Milan Firma Calciomercato Milan, c’è un rinnovo importantissimo: firma fino al 2031 Il Milan rinnova un suo elemento chiave: Alexis Saelemaekers ha firmato un nuovo contratto che lo lega al club fino al 2031, con decorrenza dal 2026. Milan, Maignan rinnova fino al 2031: firma e annuncio ufficiale Il Milan ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Mike Maignan fino al giugno del 2031. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Milan Firma Argomenti discussi: Il Milan non fa scappare l'Inter: comodo tris al Bologna, Allegri a +7 sul quinto posto; Dove vedere il Milan in diretta streaming su DAZN | DAZN News IT; Milan show a Bologna, 0-3 al Dall'Ara: Allegri consolida il secondo posto, Leao resta in panchina; Classifica Serie A un anno dopo: chi è salito e chi è sceso. Il Milan non fa scappare l'Inter: comodo tris al Bologna, Allegri a +7 sul quinto postoI rossoneri dominano al Dall'Ara contro un avversario irriconoscibile. I gol firmati da Loftus-Cheek, Nkunku (rigore) e Rabiot mantengono il Diavolo nella scia nerazzurra e gli permettono di allungare ... msn.com Bologna-Milan 0-3, risultato finale della partita di Serie A: gol di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot, gli highlightsBologna-Milan di Serie A terminata 0-3. La cronaca minuto per minuto della partita giocata al Dall’Ara. fanpage.it Ciao a tutti, qualcuno sa consigliare un commercialista serio e onesto su Milano oppure online facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.