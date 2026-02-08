Il medico dei maiali In scena l’opera di Sacco

Al Mascagni di Chiusi va in scena ‘Il medico dei maiali’, scritto e diretto da Davide Sacco, con Luca Bizzarri e Francesco Montanari. Appuntamento giovedì prossimo (12 febbraio) alle 21, quindi, con il capitolo conclusivo della trilogia ‘La ballata degli uomini bestia’, che comprende i due precedenti lavori dello stesso autore ‘L’uomo più crudele del mondo’ e ‘Sesto potere’, anche questi interpretati da Montanari, legato da un connubio artistico di lungo corso con Sacco, con il quale condivide anche la direzione del Teatro Manini di Narni. "Cerchiamo di costruire insieme un teatro umano – racconta Montanari – dove le persone che vengono a vedere lo spettacolo trovano rappresentati in scena esseri umani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

