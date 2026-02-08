Il Liverpool ha espresso preoccupazione per l’infortunio di Jeremy Jacquet dopo lo scontro con il Rennes

Il Liverpool ha fatto sapere di essere preoccupato per l’infortunio di Jeremy Jacquet, che ha rimediato un problema alla spalla durante una partita con il Rennes. Il difensore francese, considerato un possibile rinforzo per la squadra, ha lasciato il campo dolorante e ora si attende di capire quanto tempo dovrà stare fuori. I Reds monitorano la situazione e attendono aggiornamenti sulla sua condizione.

Breaking: Il futuro rinforzo difensivo del Liverpool, Jeremy Jacquet, ha suscitato nuove preoccupazioni ad Anfield dopo aver riportato un infortunio alla spalla “doloroso” durante la sua ultima uscita con il Rennes. Secondo The Mirror, l’apprezzato difensore centrale francese, che ha firmato per i Reds con un contratto da 60 milioni di sterline prima di essere restituito in prestito alla Ligue 1, è stato costretto a lasciare il campo in agonia durante lo scontro del Rennes con il Lens. Jacquet si stava godendo una prestazione imponente nel cuore della difesa prima che il disastro accadesse poco prima del 70° minuto.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Liverpool Rennes

Le trattative sono già avviate per il giovane difensore del Rennes, Jeremy Jacquet.

Ibrahima Konate torna in campo contro il Newcastle dopo aver saltato alcune partite per la morte di suo padre.

Ultime notizie su Liverpool Rennes

Jeremy Jacquet è stato l'ennesimo prodotto del settore giovanile del Rennais venduto a peso d'oro a una big del calcio europeo Questa operazione confema lo straordinario valore delle giovanili del club rossonero, ormai stabilmente tra le migliori del mond facebook

UFFICIALE Jeremy #Jacquet è un nuovo giocatore del #Liverpool Arriva dal #Rennes per 60M€+12M€ di bonus Contratto fino al 30 giugno 2031 Arriverà la prossima stagione #Calciomercato #Transfers #PremierLeague #Ligue1 x.com