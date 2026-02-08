Il lavoro sotto traccia che protegge la democrazia Così Rizzi racconta la nostra intelligence 

Quando Vittorio Rizzi parla, descrive un mondo invisibile che lavora sotto traccia per proteggere la democrazia italiana. Seduto nel cuore di Palazzo Dante, Rizzi rivela come l’intelligence sia un baluardo silenzioso, che si estende fino a Forte Braschi, dove si conservano i ricordi e la sicurezza del Paese. La sua voce dà voce a un lavoro spesso nascosto, ma fondamentale per la stabilità dell’Italia.

Quando Vittorio Rizzi parla, lo fa dal cuore di un mondo invisibile, che pulsa dietro le mura di Palazzo Dante e si allunga fino a Forte Braschi, dove si custodisce la memoria e la protezione del Paese. “Negli ultimi dieci anni è cambiato tutto”, racconta il prefetto e direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Dis) intervistato dal Tg5 nello Speciale dal titolo “Sotto traccia – Parlano gli 007”. “Se si parte dalla considerazione che negli ultimi due anni sono stati prodotti 150 miliardi di Terabyte di dati, che rappresentano il 90 per cento dei dati prodotti in tutta la storia dell’umanità, considerato che un servizio di intelligence vive di informazioni, oggi l’informazione non è più uno strumento ma una dimensione nella quale siamo tutti calati”, racconta Rizzi definendo quella in atto una trasformazione antropologica, non è esclusivamente legata al mondo dell’intelligence. 🔗 Leggi su Formiche.net

